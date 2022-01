Une piste à Crisnée pour former les PMR à l'utilisation des aides à la mobilité motorisées

Une piste intérieure d'apprentissage à l'utilisation des aides à la mobilité motorisées a vu le jour à Crisnée, en province de Liège, à l'initiative de la Fédération des motocyclistes, Fedemot.

Inaugurée jeudi soir en présence de plusieurs personnalités politiques, son but est d'aider les personnes à mobilité réduite à acquérir une certaine autonomie tout en se déplaçant de manière sécurisée, explique Jean-Marie Jorssen, directeur-fondateur de l'association.

L'ASBL a mis en place cette piste d'apprentissage à Crisnée, où Fedemot a déménagé après avoir été victime des inondations à Angleur en juillet dernier.

Sensibilisée il y a quelques années par une jeune fille qui souhaitait se déplacer en toute autonomie, Fedemot a développé des formations spécifiques à la conduite des aides à la mobilité motorisées. "Il s'agit de petits engins de déplacement qui peuvent rouler jusqu'à 20 km/h et qui, souvent, sont simplement équipés d'un gilet de sécurité à l'arrière.", expose Jean-Marie Jorssen.

Cette initiative a rencontré un engouement important auprès de personnes à mobilité réduite et de professionnels du secteur médical et paramédical. Face aux sollicitations croissantes, l'ASBL a donc développé une piste intérieure d'apprentissage.

Sur la piste se trouvent divers éléments et obstacles, pour refléter ce à quoi les PMR peuvent être confrontées sur la voie publique. "On a par exemple simulé des bordures à franchir ou une rampe aménagée pour personnes à mobilité réduite à laquelle on accède en manœuvrant. On leur apprend aussi à se garer ou comment entrer dans un ascenseur", poursuit le directeur de Fedemot.

Cette piste est accessible à toute personne concernée par cette problématique, sur demande auprès de Fedemot.