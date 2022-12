Une piscine totalement adaptée aux personnes en situation de handicap ouvre ses portes à La Hulpe

Une piscine spécialement dédiée aux personnes en situation de handicap vient d’ouvrir ses portes à La Hulpe. De la taille des vestiaires à l’accessibilité, tout est pensé pour rendre l’expérience agréable.

Des vestiaires inadaptés, des marches, de l’eau pas assez chaude : aller à la piscine est souvent un parcours du combattant voire mission impossible pour les personnes à mobilité réduite et leurs aidants. Une piscine entièrement aménagée pour ce type de public vient d’ouvrir en brabant wallon, à La Hulpe, dans une ancienne chapelle. Elle accueille désormais des élèves ou des privés pour des séances de soins : "Quand on arrive, on ne se sent pas un poids et on ne sent pas la lourdeur de notre handicap. Tout est adapté", se réjouit Hélène, qui vient de passer son maillot grâce à son aidante et à la table de change adapté dans le grand vestiaire.