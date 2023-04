Une piscine en plein air sur le canal de Bruxelles ? Le projet se précise

Sur le modèle de ce que Copenhague, Berne ou Berlin ont fait avant elle, la Ville de Bruxelles veut donc construire une piscine sur le canal. "L’eau du canal est impropre à la natation", pose Benoit Hellings. "L’idée est donc de construire un deuxième mur de quai, de créer un bassin dans le canal, où l’eau sera propre à la baignade. Cela veut dire qu’elle sera épurée par un système de filtration naturelle. La piscine sera comme une extension du canal, mais en respectant toutes les règles sanitaires et d’hygiène."

Estimé à 12 millions d’euros, le projet envisagé est ambitieux : une piscine de 355 mètres de long, sur 13 mètres de large, ce qui laisserait un espace de 29 mètres pour la navigation des bateaux. Installé dans le bassin Béco, le futur pôle récréatif a pour nom de code BecoBad, histoire aussi de souligner la volonté d’offrir un bain public aux Bruxellois.

"L’idée est d’offrir une alternative à Hofstade ou Blankenberge, où se rendent quantité de Bruxelloises et de Bruxellois qui n’ont pas accès à l’eau et à des îlots de fraîcheur en ville", explique Benoit Hellings. "L’endroit choisi est stratégique, en plein centre-ville. La grande plage et la grande piscine seraient publiques, accessibles à tous à un tarif démocratique, comparable aux 3,20 euros qu’il faut débourser pour entrer dans une piscine publique."

BecoBad s’inscrit dans une tendance plus large de réinstauration progressive de zones de baignade extérieures dans la capitale. Si la piscine Flow est déjà une réalité du côté d’Anderlecht, une autre devrait bientôt voir le jour sur les toits de l’Abattoir d’Anderlecht, tandis qu’un étang de baignade contesté est envisagé dans le parc de Neerpede.