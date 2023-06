Une piscine britannique se chauffe à l’ordinateur

Selon Peter Gilpin, PDG de l’exploitant du centre de loisirs, LED Community Leisure, le déploiement de cette technologie est arrivé à point nommé après l’invasion russe en Ukraine l’année dernière, qui a entraîné une flambée des prix de l’énergie.

La facture de gaz annuelle de la piscine avait plus que triplé pour atteindre près de 80.000 livres sterling (93.000 euros) avant l’installation du centre de données en mars : "On a été durement frappés par cette hausse du prix du gaz pendant l’hiver, mais on espère que l’hiver prochain, une très large part de nos coûts de chauffage passe par l’utilisation de cette technologie."

S’il est encore trop tôt pour juger des résultats sur une longue période, il observe "déjà une réduction de (leur) consommation de gaz" et "d’importantes économies" même dans le contexte de la réduction des prix de l’énergie ces derniers mois.

"Non seulement cela réduit nos dépenses en énergies et notre consommation de gaz, ce qui était la vertu première, mais nous réduisons notre empreinte carbone", souligne-t-il.