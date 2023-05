Une "piquette" peut-elle être médaillée facilement d’un grand concours de vin ? On a testé

C’est très simple, il faut envoyer le vin par colis express. Cela nous a coûté une cinquante d’euros pour avoir accès au concours. On a choisi le concours international Gilbert et Gaillard, car ils distribuent des médailles tous les trois mois. Avant cela, il y a un seul contrôle : il faut faire analyser votre vin dans un laboratoire, et fournir les caractéristiques comme le taux d’alcool et de sucre, par exemple. Cela revient à une vingtaine d’euros. Mais là aussi, il y a moyen de tricher : on pourrait envoyer ce qu’on veut !