"Une pilule connectée qui envoie un signal aux autorités quand elle est prise" : cette vidéo du PDG de Pfizer est sortie de son contexte

La vidéo date en réalité de janvier 2018 et est disponible dans son entièreté ici. Il s’agit d’une rencontre au forum de Davos entre plusieurs experts, dont le docteur Bourla, consacrée à l’avenir de la santé. A la 45e minute, une personne présente dans le public pose cette question : "Même si vous inventez le meilleur médicament ou le meilleur appareil, il n’y a aucune garantie que le patient prendra le médicament prescrit ou portera l’appareil. Comment la technologie peut-elle améliorer l’observance du patient ?". Une question à laquelle le PDG de Pfizer a répondu en évoquant une pilule intelligente déjà commercialisée par Otsuka Pharmaceutical Co, une entreprise pharmaceutique japonaise.

Cette pilule s’appelle "Abilify MyCite". "ABILIFY MYCITE est une pilule intelligente sur ordonnance avec une technologie intégrée de la taille d’un grain de sable. Après avoir été avalé, ABILIFY MYCITE (comprimés d’aripiprazole avec capteur) envoie un petit signal à un patch portable qui se connecte à votre smartphone, vous permettant de voir vos données quotidiennes en un seul endroit", peut-on lire sur leur site internet.

Le produit est admis pour le traitement de la schizophrénie, le traitement aigu des épisodes maniaques et mixtes associés au trouble bipolaire I et pour une utilisation comme traitement complémentaire de la dépression chez l’adulte.

Approuvé en novembre 2017 par la FDA (Food and Drug administration, l’organisme qui a le mandat d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis), Abilify MyCite est le premier médicament doté d’un système de suivi numérique de l’ingestion : "Le produit est admis pour le traitement de la schizophrénie, le traitement aigu des épisodes maniaques et mixtes associés au trouble bipolaire I et pour une utilisation comme traitement complémentaire de la dépression chez l’adulte", peut-on lire dans ce communiqué de presse. "La FDA a accordé l’approbation d’Abilify MyCite à Otsuka Pharmaceutical Co."

Ce médicament n’est cependant pas disponible en Europe. Une tentative a bien été faite en 2020, comme en témoigne cette page de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Mais l’entreprise à l’origine de la demande de mise sur le marché a ensuite fait marche arrière.

"Il n’y a pas suffisamment de preuves qu’Abilify MyCite soit capable de mesurer de manière fiable la consommation du médicament dans la population cible", pointait l’Agence dans un document daté de juillet 2020. Selon la même source, il existe un risque que le patient prenne une dose trop importante car le système peut ne pas fonctionner de manière fiable. Enfin, "le patch peut provoquer des réactions cutanées et des tissus sous-cutanés", évaluait l’avis de l’EMA.

Pfizer n’a donc aucun lien avec cette pilule intelligente destinée seulement à soigner les troubles mentaux, et qui n’est pas vendue sur le territoire européen.