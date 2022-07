Une pilule anti-gueule de bois a enfin été inventée !

Concrètement, cette pilule permettrait de faire diminuer le taux d’alcool dans le sang grâce à des probiotiques. L’idée est de décomposer l’alcool avant que celui-ci n’atteigne le foie et déclenche les symptômes typiques de ce qu’on appelle couramment la "gueule de bois" (maux de tête, fatigue, nausées, …).

La société affirme que la pilule réduit jusqu’à 70% l’alcool dans le sang en seulement 60 minutes.

Pour profiter de ses bienfaits, les fabricants suédois recommandent de prendre deux comprimés : un à 12 heures avant de boire de l’alcool et le second deux heures avant. Garantie "100% naturelle et végane", la pilule contient également de la vitamine B12, censée "stimuler les niveaux d’énergie".