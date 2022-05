Une pierre extraterrestre découverte en Egypte pourrait être la preuve d'une explosion de supernova Ia

"Toutes les données de supernova Ia et les modèles théoriques montrent des proportions de fer beaucoup plus élevées par rapport au silicium et au calcium que les modèles de supernova II ", explique Kramers. "À cet égard, les données du laboratoire de faisceaux de protons sur Hypatia correspondent aux données et aux modèles de supernova Ia."

Au total, 9 des 15 éléments analysés sont conformes aux proportions prévues : silicium, soufre, calcium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer et nickel. Cependant dans six des 15 éléments, les proportions étaient entre 10 et 100 fois plus élevées que les plages prédites : aluminium, phosphore, chlore, potassium, cuivre et zinc.

Les scientifiques expliquent cette différence dans le fait que Hypatia a pu hériter de ces proportions d'éléments de l'étoile géante rouge de base même si de plus amples analyses doivent encore confirmer cela.

Un voyage cosmique phénoménal nous venant tout droit du début de la formation de notre galaxie. Une petite pierre qui a fait du chemin pour finalement se retrouver dans un désert sur notre planète...