Une pièce en or de 12,5 euros pour les 50 ans de Mathilde

La Monnaie royale de Belgique a émis une pièce en or à l’occasion du 50e anniversaire de la reine Mathilde. Il s’agit d’une pièce de 12,5 euros, produite à 2500 exemplaires et vendue à 159 euros.

Pour la première fois, les portraits de la reine Mathilde et de son époux Philippe figurent sur une même pièce commémorative. En effet, l’avers montre le profil de la reine Mathilde, et, à droite, son monogramme avec le chiffre "50" et les initiales IB du designer Iris Bruijns en dessous. Le côté face reprend le portrait du roi Philippe, la valeur nominale et l’indication trilingue du pays. Chaque année, la Monnaie Royale de Belgique émet une pièce de 12,5 euros en or pur. Ces quatre prochaines années, ces pièces feront toutes référence à la royauté.