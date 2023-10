Une pièce du Théâtre de Liège retransmise en direct à 10.000 élèves grâce à la 5G

Ce jeudi, 10.000 élèves du secondaire officiel ont regardé la pièce Andromaque de Racine. La pièce était filmée en direct au Théâtre de Liège. Qu'y avait-il de nouveau ? Les sociétés EVS et Orange s'étaient associées pour faire passer tout ça par la 5G. Une captation réalisée à l'occasion des dix ans du Théâtre de Liège.

Ce qui est nouveau, c'est la manière dont le signal arrive

Nous nous sommes d'abord rendus au Théâtre de Liège. Sur place, toute une équipe s'affaire à filmer la pièce dont la retransmission, en direct, se fait grâce à la 5G. "Le théâtre de Liège est équipé en 5G, le signal est transporté dans la control room à la Grand Poste, et il est traité pour que 10.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles puissent voir le stream monté" explique Benoît Falize, responsable 5G chez Orange. "Le résultat final n'est pas énormément différent du théâtre filmé de manière traditionnelle. Par contre, c'est la manière dont le signal est arrivé qui est totalement innovant et nouveau."

"On enregistre dans un seul serveur, mais en même temps, on peut retravailler toutes les images, et ceci, à distance" explique Veerle De Wit, de chez EVS.

C'est moins attractif qu'au théâtre

200 mètres plus loin, à l'Athénée de Liège 1, les rhétos et les professeurs visionnent la pièce en direct. "Quand on m'a dit que c'était en live, je m'attendais à ce qu'il y ait des bugs mais tout se passe bien. Il y a plusieurs caméras, et je trouve que c'est vraiment bien fait" témoigne une rhétoricienne. "On n'est pas dans noir, du coup, c'est moins attractif. Je préférerais être dans un vrai théâtre" confie cet autre élève. Un ressenti partagé par la professeure de latin: "Les vers de Racine sont très beaux évidemment, on sent bien que les acteurs sont très habités, mais je pense qu'on perd une partie de l'émotion. Je suis peut-être un peu trop vintage pour ça!"