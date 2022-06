Une pièce de monnaie Sex Pistols pour le Jubilé de la Reine d’Angleterre

Pour ses 25 ans de règne en 1977, la Reine Elisabeth II d’Angleterre avait dû faire face à la sortie de l’irrévérencieux "God Save The Queen" des Sex Pistols.

Comparant la monarchie à un "régime fasciste" et affirmant que la reine "n’est pas un être humain", la chanson avait été bannie de la radio et de la télévision publique à l’époque. Mais les temps changent et alors qu’elle célèbre ses 70 ans de règne, les Sex Pistols proposent une réédition du morceau contestataire.

En plus de cela, le groupe se voit doté d’une pièce de monnaie à son effigie.