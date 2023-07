Une pièce d’eau au jardin : 5 infos utiles pour de superbes plantes aquatiques

Les Scirpus (joncs), Typha (massettes ou cigares bruns) et autres Phragmites (le vrai roseau) produisent un feuillage exubérant durant l’été mais, en fin de saison, toute cette masse végétale sèche rapidement. Il ne faut jamais couper ces parties séchées avant l’hiver mais bien au printemps. Les tiges creuses vont amortir l’effet de compression de la glace sur les berges quand la surface est prise par le gel. De plus, elles sont autant d’entrées d’air pour la faune de la pièce d’eau. Si du givre recouvre le jardin, cette végétation contribuera à la féerie. Ces volumes secs servent également d’abris pour de nombreux oiseaux qui pourront s’y protéger des vents froids. En regardant de plus près les tiges des Typha, on peut y remarquer la présence de trous : des insectes sont venus s’installer à l’intérieur des tiges et y passeront une grande partie de l’hiver.