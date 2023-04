Une photographe bruxelloise documente la construction de la prison de Haren

Lors d'un "festival anticarcéral" qui s'est tenu sur la ZAD de Haren, Camille Seilles rencontre des militants opposés à la construction de la prison sur la friche urbaine du Kelbeek. Titulaire d'une bourse dans le cadre d'un travail sur l'impact de l'incarcération sur les proches de détenus, elle décide de documenter les différentes phases de construction de la prison. La photographe s'intéresse aux habitants de Haren, ce village dans la ville, qu'elle ne connaissait pas avant d'entamer son travail.

"J'ai eu envie de faire entendre leur voix, comment ils allaient vivre cette situation. (...) Les origines du projet, le Masterplan, la manière dont la communication s'est faite autour du projet m'ont un peu mis la puce à l'oreille, comme à beaucoup de gens. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de non dit, beaucoup de mensonges aussi, envers les habitants en tout cas. Quand je suis arrivée, les travaux allaient s'amorcer, ils avaient déjà rasé tous les arbres, il y avait les foreuses qui arrivaient pour bétonner les sols. J'ai eu envie de suivre l'évolution des travaux, surtout vis-à-vis d'une rue en particulier, la rue des Chicons, qui est à cheval sur la Ville de Bruxelles et la commune voisine de Diegem, qui est en Flandre. La rue est vraiment collée à la prison et je me suis rendu compte que ses habitants étaient très peu renseignés sur ce qui allait se construire sous leurs yeux."

Photos en noir et blanc et en couleur montrent la ZAD et ses occupants saisis dans leur quotidien, les différentes phases du chantier avec sa forêt de grues, ou l'impact de la prison sur ses abords et sur le paysage de Haren. "Village pénitentiaire" est disponible dès ce 15 avril à la librairie "Météores", 207 rue Blaes, 1000 Bruxelles.