Une photo emblématique de Winston Churchill dérobée au Canada

Estimé cependant à 100.000 dollars américains, le portrait dépeignant le dirigeant britannique après son adresse au Parlement canadien en 1941 aurait ainsi été subtilisé entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022.

Le cliché est l’un des plus emblématiques de Winston Churchill et figure même sur les billets de 5 livres Sterling. On y voit le dirigeant britannique dans les bâtiments du Parlement canadien, à Ottawa, quelques instants après que Yousuf Karsh ait retiré un cigare de sa bouche.

"Il avait l’air si belliqueux qu’il aurait pu me dévorer", a raconté le photographe, selon son site internet.

Suite au vol, l’hôtel a fait authentifier le portrait comme étant faux avant de déposer plainte. La police d’Ottawa a lancé une enquête et passe en revue les images des caméras de surveillance.