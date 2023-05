Une photo de la vraie "Rosie" d’AC/DC a été partagée et un appel aux informations est lancé

" Elle avait l’habitude de regarder quel groupe était en ville, de venir nous saluer et de nous emmener faire la fête ", avait déclaré Bon Scott dans une interview incluse dans le coffret Bonfire de 1997. "Elle est venue à l’un de nos concerts, elle venait de Tasmanie en fait, et elle était au premier rang. Elle mesurait 1,80 m et pesait environ 125 kilos. Cette fille était une vraie montagne. Vous pouvez donc imaginer les problèmes que j’ai rencontrés. J’ai dû succomber… Il fallait que je le fasse".

En 2022, l’écrivain Jesse Fink – auteur de The Youngs : The Brothers Who Built AC/DC et Bon : The Last Highway - a identifié "Rosie" comme étant une travailleuse du sexe australienne nommée Rosemaree Garcia, et il vient de publier un article sur un blog avec une photo de la "whole lotta woman" originelle.

La photo montre "Rosie" avec un homme du nom de Graeme Fry, prise dans Jackson Street, à Melbourne, en 1978. Le neveu de Fry, Tim Briton, lance maintenant un appel pour obtenir davantage d’informations.

"Graeme avait 21 ans lorsque la photo a été prise et était en Australie depuis environ six mois", explique Tim Briton. "La photo a été prise dans l’appartement que Graeme et Rosie partageaient à l’époque. Ils quittaient Melbourne pour se rendre à Mildura ce soir-là. "

"Graeme serait très heureux d’avoir des nouvelles de tous ceux qui se souviennent de Rosie à cette époque. D’autres personnes faisaient partie du même groupe d’amis, comme Wayne James, Terry Hagen, et Kevin Shaligh".

Rosie fait aussi partie de la production scénique d’AC/DC depuis longtemps, avec cet énorme personnage gonflable de Rosie qui apparait sur scène chaque fois que le groupe interprète " Whole Lotta Rosie ". Cette structure emblématique a été fabriquée par la société néerlandaise Airworks, qui a également réalisé des éléments gonflables pour Roger Waters, U2, les Rolling Stones et bien d’autres encore.

La version actualisée par Jess Fink de Bon : The Last Highway : The Untold Story Of Bon Scott And AC/DC’s Back In Black sera publiée dans le courant du mois est disponible en pré-commande dès maintenant.

Récemment interviewé par Classic 21, en exclusivité pour nous, Brian Johnson est revenu notamment sur le retour très attendu d’AC/DC sur scène ainsi que sur son dernier concert, en compagnie des Foo Fighters, en hommage au batteur Taylor Hawkins.

La statue de Brian Johnson a aussi été inaugurée le mois dernier sur l’Esplanade AC/DC à Namur, un événement relayé par la presse internationale et que vous pouvez revivre en images ici.