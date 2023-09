"Une philosophie pour aller de l’avant" : selon Charles Pépin, il faut chérir le passé pour renforcer l’avenir

Charles Pépin soutient la thèse selon laquelle s’intéresser d’une certaine manière à notre passé – tant sur le plan individuel que collectif – permet de mieux aller de l’avant. Enfance, éducation, souvenirs heureux ou traumatiques : parfois, notre passé ne passe pas. Comment faire dès lors pour vivre en paix et ne pas reproduire le même schéma ? Selon lui, le piège actuel serait de se détourner du passé pour aller de l’avant. Des études en psychothérapies ont d’ailleurs démontré qu’il y avait un effet rebond quasi inéluctable quand on tournait la page trop vite.

Et le rôle de la mémoire est capital comme il le montre avec l’analyse du célèbre but "en aile de pigeon retournée" du joueur de foot Zlatan Ibrahimovic : un but impossible sans une mémoire procédurale importante (celle des gestes répétés et maîtrisés), sans une mémoire sémantique (celle des valeurs) et sans une mémoire épisodique (celle de la foi en la victoire).

Impossible de réaliser une si belle action qui exprime la personnalité profonde si on est coupé de son passé. Charles Pépin souligne l’importance de se rappeler que nous sommes des êtres humains conscients du passé, soucieux de l’avenir et que c’est là que réside notre beauté, notre liberté et notre personnalité.