Une pétition pour améliorer la ligne de train entre Lille et Tournai

Plusieurs centaines de personnes se sont adressées à la SNCB et à la SNCF à travers une pétition pour réclamer une amélioration de la qualité de la liaison ferroviaire entre Tournai et Lille.

Une situation inadmissible

Les usagers de cette ligne sont, pour beaucoup, des élèves de l'institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin. Des étudiants français, donc, qui, depuis que les deux compagnies de chemin de fer ont supprimé des trains (pour des motifs liés à la crise sanitaire et au personnel absent), ont vu leur quotidien (et celui de leurs parents) bouleversé: certains élèves, parfois très jeunes, se retrouvent contraints de perdre une heure par jour, de rater leur correspondance, ou, pire, de voir leur train supprimé sans préavis, sans autre moyen de transport. "Il est tout à fait inadmissible qu'un enfant de 12 ans se retrouve sans possibilité de rentrer chez lui et sans solution de repli, sans parfois même pouvoir prévenir ses parents si ceux-ci ne l'ont pas dotés d'un téléphone cellulaire avec abonnement international. Cela a de lourdes répercussions dans la vie de nos jeunes - ils rentrent tard, ils manquent leurs activités périscolaires, ils ratent leurs correspondances quand ils sont pensionnaires et rentrent chez eux ailleurs en France via la gare de Lille", estime Martin Honoré.

Dans l'article consacré à cette problématique par nos confrères du Courrier de l'Escaut, ce papa rappelle que ces même usagers ont déjà pris leur mal en patience au cours des travaux qui ont complètement paralysé cette ligne précédemment. Il en appelle au bon sens de la SNCB et de son homologue française.