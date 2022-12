Une pétition en Argentine demande à la France d’arrêter de pleurer

Le 18 décembre, l’Argentine remportait la Coupe du Monde face à la France. Les joueurs de Didier Deschamps ont critiqué l’arbitrage du match tout comme les supporters français qui ne semble pas passer à autre chose. Ainsi, une pétition a été rédigée pour permettre de rejouer le match. Ces plaintes ont fini par agacer les Argentins qui ont décidé, à leur tour, de lancer une pétition pour dénoncer le comportement de leurs adversaires.

La pétition a été lancée sur change.org par le footballeur Valentin Gomez, "Depuis que nous avons gagné, les Français n’arrêtent pas de pleurer et de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde" décrit-il. Par cette pétition, plus de 766.000 personnes reconnaissent que "Messi est le meilleur de l’histoire du football". Un chiffre exceptionnel en comparaison à la pétition française pour rejouer le match qui a récolté plus de 233.000 signatures sur mes opinions.com.

Du côté des Français, certains ont pointé des erreurs d’arbitrages mais aussi un manque d’élégance de la part des joueurs Argentins et en particulier du gardien Emiliano Martinez. Il y a également eu des insultes racistes contre les joueurs français.