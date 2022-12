Une pétition à Bruxelles-Environnement contre la nomination de M-P. Fauconnier à la direction

À la veille d’une réunion du gouvernement bruxellois qui pourrait se révéler décisive à ce sujet, il s’est confirmé, mercredi, que la perspective de la nomination de Marie-Pierre Fauconnier à la tête de Bruxelles Environnement suscite la vive réprobation d’une grande partie du personnel de l’organisme public bruxellois.

300 signatures

En atteste, la signature par près de 300 cadres et agents de l’opérateur (près d’un tiers du personnel) d’une pétition largement motivée demandant au gouvernement bruxellois d’écarter la candidature de l’ex-CEO de Sibelga. Le quotidien l’Echo avait déjà révélé mardi l’existence d’un courrier transmis lundi par les membres du conseil de direction au gouvernement de Rudi Vervoort (PS) contre la possible nomination par le gouvernement bruxellois de l’ex-patronne de Sibelga arrivée première au terme d’un processus de sélection par un jury. Marie-Pierre Fauconnier avait dû démissionner du réseau de distribution bruxellois en 2021 après avoir fait supporter par Sibelga des frais d’avocat (130.000 euros) visant à obliger Google à supprimer des informations à son sujet.

Dans leur pétition adressée aux ministres bruxellois, les signataires rappellent les engagements auxquels tout membre de Bruxelles Environnement est tenu : loyauté, conscience, intégrité, respect des lois, règlements, règles de déontologie la loi, et des valeurs de Bruxelles Environnement, dont "le respect des personnes dans toute leur diversité et le respect des règles de fonctionnement au sein de la société, au service de l’intérêt général". "L’agent de la fonction publique a aussi le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie" a-t-on encore pu lire dans une copie de la pétition.

Des compétences managériales questionnées par les signataires

"Nous vous faisons part de notre profonde inquiétude quant à la désignation de Mme Marie-Pierre Fauconnier, qui s’est, de son propre aveu, rendue coupable d’une faute, ad minima morale, en utilisant des fonds publics à des fins personnelles, et, ce, de surcroît dans l’exercice de sa fonction de CEO de Sibelga, son employeur précédent. Par ailleurs, il est de notoriété publique que Mme Fauconnier s’est illustrée des pratiques managériales largement questionnables, basées notamment sur l’intimidation et l’impulsivité", argumentent par ailleurs les pétitionnaires.