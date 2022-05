Une petite Trempette saine, bruxelloise et gourmande !

Kevin et Christophe, c’est d’abord l’histoire d’une amitié qui dure depuis plus de 25 ans. S’ils sont issus d’environnements professionnels très différents, leurs compétences respectives ne pouvaient que donner naissance à un mélange réussi. C’est l’amour des bonnes choses et leur petit côté épicurien qui les a poussés à se lancer !

Kevin, de formation commerciale, gère l’aspect marketing et se charge des relations client et du développement commercial du projet tandis que Christophe, actif dans le milieu culturel et événementiel, il est depuis toujours passionné par l’alimentation sous toutes ses coutures. C’est lui qui est le concepteur des recettes de Trempettes et qui gère la partie production ainsi que le développement des nouveaux produits.

Ces amis se sont entourés de Malak qui gère la communication et John qui crée l’identité visuelle des produits.