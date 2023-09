Une petite île du Pacifique appelle aux dons en ligne pour protéger ses eaux.

Une petite île sans grandes ressources a lancé une initiative pour le moins novatrice afin de protéger son écosystème : offrir de parrainer, pour 140 euros, la protection d'1 km² du Pacifique.

Perdue dans le grand bleu entre les îles Fidji et Cook, Niue défraie rarement la chronique. Et pourtant, les eaux de ce "rocher de Polynésie" abritent de vastes récifs de coraux et des montagnes sous-marines où vivent dauphins, requins et tortues.

Mais pour ce minuscule Etat autonome, peuplé de seulement 1700 habitants et en libre association avec la Nouvelle-Zélande, financer la préservation de la faune et de la nature s'avère un lourd tribut.

Face la pêche illégale, au changement climatique et à la pollution marine, Niue a besoin de moyens et espère les trouver dans le financement participatif en invitant des donateurs à parrainer son combat.