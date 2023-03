Une petite histoire de claviers, du piano préparé au toy piano

La Musique pour cordes, percussion et célesta de Bartók a été créée à Bâle en 1937. Trois ans plus tard, de l’autre côté de l’Atlantique, le jeune John Cage crée sa première pièce pour piano préparé, qu’il définit comme étant "en réalité un ensemble de percussions confié aux mains d’un seul interprète".

À l’époque où on lui commande une musique pour le ballet Bacchanale, John Cage compose beaucoup pour instruments à percussion, dont il joue lui-même. Mais la scène où doit avoir lieu la représentation est bien trop petite pour accueillir percussions et danseurs. Un piano à queue se trouvant dans la salle, John Cage à l’idée insérer des corps et matériaux divers entre les cordes : vis, boulons, morceaux de caoutchouc et de plastique, écrous et autres gommes. Ce piano prend alors le nom de prepared piano. Il composera par la suite un cycle de vingt pièces pour piano préparé, Sonates et Interludes.