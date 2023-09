Une perte de mazout neutralise une partie de l'échangeur de Loncin en direction de Namur

Un accident impliquant 2 camions s’est produit dans l’échangeur de Loncin, la bande de droite est neutralisée dans la bretelle reliant l’E40 venant d' Aix La Chapelle à l’E42 en direction de Namur. Les files remontent jusqu’à Vottem et les automobilistes perdent déjà 45 minutes vers Namur. Il y a une perte de mazout sur la chaussée et le nettoyage va donc prendre un certain temps.

La police et les pompiers sont en route.

