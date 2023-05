Une personne suspectée de crimes de guerre et d’activités terroristes arrêtée à Hasselt

Dans le cadre d'un dossier du parquet fédéral lancé en juillet 2020, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, sous la direction d'un juge d'instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme d'Anvers, division de Malines, a effectué une perquisition à Hasselt ce 3 mai. Cette opération a été rendue possible par le travail de la Police Judiciaire Fédérale d’Anvers.

Une personne de nationalité irakienne, O. Y. T. (né en 1979) résidant en Belgique depuis 2015, a été privée de sa liberté et emmenée pour être auditionnée.

Il semblerait que le suspect ait fait partie d'une cellule terroriste appartenant à Al-Qaïda, en partie responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010, qui ont fait au moins 376 morts et plus de 2 300 blessés.

Ces attentats auraient été commis à l'aide de voitures piégées contre, notamment, plusieurs bâtiments gouvernementaux.

Le juge d'instruction a placé le suspect sous mandat d’arrêt le 3 mai dernier. Il a été inculpé par le juge d'instruction pour plusieurs meurtres avec intention terroriste, participation aux activités d'un groupe terroriste, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Il comparaîtra ce jour devant la chambre conseil de Malines, qui décidera de son maintien, ou non, en détention.