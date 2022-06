Une personne sur 8 souffre d’un trouble mental, 2% des budgets nationaux y sont consacrés, trop peu pour l’OMS

Pire pour ceux qui vivent dans des pays en guerre

C’est pire pour ceux qui vivent dans des zones de conflit, où l’on estime qu’une personne sur cinq souffre d’un problème de santé mentale. Les jeunes, les femmes et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé mentale ont été plus durement touchés par le Covid et les restrictions qui en résultent, a déclaré M. Van Ommeren.

Le "Rapport mondial sur la santé mentale" a également mis en évidence de vastes écarts entre pays concernant l’accès aux soins de santé mentale : alors que plus de 70% des personnes souffrant de psychoses reçoivent un traitement dans les pays à revenu élevé, ce taux tombe à 12% dans les pays à faible revenu, a-t-il dit.