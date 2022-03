Une personne sur 4 fera face à des problèmes d'audition en 2050.

"Au moins 700 millions de ces personnes devront avoir accès aux soins de l'oreille et de l'ouïe et aux autres services de rééducation", prévient l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué.

"Chez les enfants, près de 60% des pertes auditives peuvent être évitées grâce à la vaccination contre la rubéole et la méningite, l'amélioration des soins maternels et néonatals ou le dépistage et la prise en charge précoce de l'otite moyenne", indique ce premier rapport mondial de l'Organisation sur l'audition.

Chez l'adulte, se protéger du bruit, surveiller les médicaments nocifs pour l'oreille et adopter une bonne hygiène sont recommandés pour éviter les pertes auditives.

"Une perte auditive non traitée peut avoir un impact dévastateur sur la capacité des personnes à communiquer, à étudier et à gagner leur vie. Elle peut également avoir un impact sur leur santé mentale et sur leur capacité à entretenir des relations", alerte Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).