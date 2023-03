Une personne LGBT sur trois a été victime de violence physique, selon une étude gantoise

Plus de 60% des personnes interrogées disent avoir été victimes de violence sexuelle ces deux dernières années. Ces violences sexuelles vont de remarques à caractère sexuel non désirées, regards déplacés, à des attouchements ou actes sexuels forcés.

Environ 93% des répondants déclarent avoir aussi subi des violences verbales et psychologiques: insultes, moqueries ou "curiosité indiscrète".

Une première

L'enquête a été commandée par le ministre flamand de l'Intégration et de l'Égalité des chances Bart Somers (Open VLD). Ce dernier a réagi avec stupeur, jeudi, aux résultats. "Nous avons fait d'énormes progrès en tant que société [...] mais il apparait qu'une très grande partie de la communauté LGBTI est confrontée à la violence."

C'est la première fois que cette enquête d'opinion a été menée. Le but étant, à terme, de suivre l'évolution du problème.