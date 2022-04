Une personne grièvement blessée à l'arme blanche à Anderlecht

Une personne a été grièvement blessée à l'arme blanche samedi après-midi à Anderlecht, a indiqué dimanche la police de Bruxelles-Midi, confirmant une information de Bruzz.

Les faits se sont produits sur le parking du magasin Cora. Trois personnes se sont battues, pour une raison indéterminée. L'une d'elles a sorti un couteau et a poignardé une autre. La victime a reçu plusieurs coups et a été emmenée à l'hôpital Erasme dans un état critique. Ses jours ne sont désormais plus en danger, selon la police.

Une enquête est ouverte. Aucun suspect n'a encore été arrêté.