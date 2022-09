Une personne emportée par les eaux lors du passage de l’ouragan Fiona dans l’est du Canada

L’ouragan Fiona a durement frappé samedi la côte atlantique du Canada, avec un demi-million de foyers privés d’électricité, des dégâts matériels et une femme portée disparue, emportée par les eaux.

Deux femmes ont été emportées par les eaux à Channel-Port-aux-Basques, dans la province de Terre-Neuve, selon une porte-parole de la police. L’une des deux victimes, emportée après l’effondrement de sa maison, a été secourue et hospitalisée, l’autre reste portée disparue.

Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées… "Fiona est venu et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Ecosse et les provinces voisines", a déclaré le Premier ministre de cette région, Tim Houston, lors d’une conférence de presse samedi après-midi.

De violentes bourrasques devraient persister dans la soirée, a estimé le météorologiste Bob Robichaud, notant toutefois que "les conditions devraient progressivement s’améliorer dans les trois à six prochaines heures".

Des précipitations allant jusqu’à 192 millimètres ont été enregistrées en Nouvelle-Ecosse. Des vents violents soufflent par ailleurs toujours sur le nord de l’île du Cap-Breton, l’ouest de Terre-Neuve et les Îles-de-la-Madeleine. "De grosses vagues ont atteint le littoral est de la Nouvelle-Ecosse et le sud-ouest de Terre-Neuve, et elles pourraient dépasser 12 mètres", ont prévenu les autorités.

Fiona, accompagné désormais de vents de 110 km/h, devrait se diriger vers le Québec et le sud-est du Labrador d’ici la fin de la nuit.

Avec vous

"Je pense à tous ceux touchés par l’ouragan Fiona. Sachez qu’on est avec vous", a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau, annonçant que les autorités fédérales se tenaient prêtes "à fournir aux provinces des ressources additionnelles".