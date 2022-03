Une personne brûlée lors d’un incendie cette nuit à Tournai

Un incendie s’est déclaré cette nuit dans un appartement à Tournai. L’occupant des lieux a été brûlé et hospitalisé. Trois corps de pompiers sont intervenus. Le logement a été détruit. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce jeudi, vers 00h20 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans un immeuble à appartements situé à la rue du Sceau à Tournai. Venant des casernes de Tournai, Antoing et Estaimpuis, trois autopompes, un camion-citerne, un camion échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "L’incendie s’est déclaré dans un appartement situé au 1er étage. C’est au départ un feu de friteuse qui s’est étendu à la cuisine, puis au plancher, à l’appartement et à la toiture", indique le dispatching des pompiers de Wallonie Picarde à l’agence Belga. "L’occupant des lieux a été brûlé et admis dans un premier temps au service des urgences du Site Union de Tournai. On ignore pour l’instant si cette personne a ultérieurement été transférée vers un autre hôpital".

L’appartement situé au second étage a subi de très importants dégâts et n’est plus habitable. Les occupants du logement au rez-de-chaussée sont indemnes.