Une pépite secrète à la Chaloupe d’Or sur la Grand-Place de Bruxelles

Cet espace n’est pas ouvert à tous, il faut bien entendu le réserver (pour n’importe quel évènement… demande en mariage (coucou la Saint-Valentin), réunion de famille, repas d’entreprise). Il paraît même que des stars sont venues y manger en toute discrétion pour profiter de ce que Victor Hugo qualifiait de "plus belle place du monde".

Et si on vous en parle, c’est parce que ce n’est pas un lieu réservé à l’élite de l’élite : les prix démarrent à 250 euros pour la privatisation de l’espace et le repas (que vous pouvez composer vous-mêmes avec le chef d'un des restaurants du groupe).