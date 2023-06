Une pépite du cinéma français : "Chien de la casse", coup de cœur absolu pour Cathy Immelen

Dans le 8/9, Cathy Immelen recommande vivement le film Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, la pépite du cinéma indépendant à aller voir cette semaine.

Chien de la casse est un des meilleurs films français de l’année pour Cathy Immelen. Premier long métrage du réalisateur, il marche déjà très bien au box-office français malgré une absence de star.

Comédie sociale, le film montre une France et une jeunesse qu’on ne voit jamais. Celles des petits villages en bordure des grandes villes. C’est aussi une histoire d’amitié au masculin qui parle des difficultés de trouver sa voie dans la société et de devenir celui qu’on a envie d’être dans sa vie.

Ses deux héros principaux sont deux jeunes garçons qui ont grandi ensemble et sont comme des frères : un grand tchatcheur meneur de troupe et son meilleur ami timide, introverti et pudique. Mais cet introverti rencontre une fille, ce qui va faire évoluer l’amitié.

Dans ce film, très subtil, les jeunes représentés déjouent les clichés habituels, lisent Montaigne, sont passionnés de cuisine, parlent de pâtes carbonara sur la place du village en buvant des canettes de bière et sont très attachants.

La bonne surprise du moment pour Cathy Immelen