Une pépite de Dreyer pour entretenir l'espoir : Anderlecht, séduisant, tient tête à Villarreal

Le match référence pour Anderlecht en Europe cette saison ? Cela en a tout l’air. Opposés à Villarreal en 8e de finale aller de Conference League, les Mauves ont méritoirement arraché un partage (1-1) qui leur permet de garder espoir en vue du match retour jeudi prochain.

Souvent cette saison, Anderlecht a eu la fâcheuse tendance à baisser les bras au moindre contrecoup. Comme si le moindre grain de sable pouvait venir enrayer une machine déjà fragile.

Ce jeudi face à Villarreal, les Mauves ont montré un tout autre visage. Plus conquérant, plus mature, plus patient. Baisser les bras, ils auraient pourtant pu le faire. A la demi-heure, quand Trigueros est venu climatiser un Lotto Park galvanisé par l’excellent début de match de son équipe (but de Raman annulé pour hors-jeu après cinq minutes).

Mené et dos au mur, Anderlecht s’est donc retrouvé obligé de réagir, endormi par le faux rythme imprimé par ces roublards Espagnols. Et si, pendant longtemps, l’égalisation s’est refusée à eux, Raman ou Amuzu se heurtant à l’inusable Pepe Reina, le but de l’espoir est finalement tombé à l’heure de jeu.

Des pieds d’un homme qu’on n’avait pas encore vu dans cette rencontre. Invisible mais sorti de sa boîte au meilleur des moments : Anders Dreyer. Trouvé aux 30 mètres sur un nouveau rush d’un intenable Amuzu, le Danois a déclenché une frappe sensationnelle qui a troué les filets du but et laissé aucune chance à Pepe Reina.

A nouveau dans le match, les Mauves tenteront de planter le but du KO dans la dernière demi-heure, sans succès. 1-1, score final donc, les Mauves ont tenu le choc face à l'une des équipes références de Liga. Et peuvent donc aborder, avec une certaine ambition, le match retour jeudi prochain.