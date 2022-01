Une péniche inhabitée a coulé à Anderlecht

Une péniche a coulé à Anderlecht dans la nuit de mardi à mercredi. Cette dernière avait été transformée en lieu de vie mais n’était plus habitée. Les pompiers ont tenté de sauver le bateau, mais en vain. Il n’y a pas eu de victimes, selon les pompiers.

Les services d’urgence ont été avertis vers 01h00 que la péniche était en train de couler. Les pompiers ont immédiatement envoyé plusieurs équipes sur les lieux et ont déployé des plongeurs, mais comme le bateau était trop proche du quai, ils n’ont pas pu boucher le trou dans la coque.

Les pompiers ont alors déployé cinq pompes pour évacuer l’eau du bateau, mais il est vite apparu que cette tâche était également impossible à réaliser.

"La péniche faisait quarante mètres de long et cinq mètres de large et il y avait déjà un mètre et demi d’eau dans la cale", a précisé le pompier Walter Derieuw. "De plus, elle a aussi commencé à libérer de l’huile. En concertation avec les autorités portuaires, il a alors été décidé d’arrêter le pompage."

La péniche repose maintenant dans une partie peu profonde du canal et sera remorquée par son propriétaire.

"Il était de toute façon prévu de démolir la péniche, qui date de 1912 et se trouvait dans un état déplorable, mais le propriétaire devait encore enlever les meubles", a déclaré le porte-parole des pompiers.