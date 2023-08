Une peinture isolante a été conçue pour éviter de mettre la clim ou d'allumer le radiateur à fond.

Mais les chercheurs sont allés un cran plus loin dans l'innovation. Pour trancher avec l'aspect sobre des peintures réflectives existant sur le marché (la plupart du temps de couleur blanche ou grise), ils ont imaginé une catégorie universelle de peintures colorées à faible émissivité composées d'une couche inférieure réfléchissant l'infrarouge et d'une couche supérieure colorée et transparente à l'infrarouge.

"L'aspect visuel coloré garantit un effet esthétique comparable à celui des peintures conventionnelles", assurent les ingénieurs de Stanford dans un communiqué. L'équipe de recherche a testé ses peintures en blanc, bleu, rouge, jaune, vert, orange, violet et gris foncé. Elles seraient "dix fois plus efficaces" que les peintures classiques dans les mêmes couleurs pour réfléchir la lumière infrarouge moyenne élevée.

Pour empêcher la chaleur d'entrer dans les bâtiments, la peinture peut être appliquée sur les murs extérieurs et les toits. La majeure partie de la lumière infrarouge traverse la couche de couleur des nouvelles peintures, se reflète sur la couche inférieure et repart sous forme de lumière, sans être absorbée par les matériaux de construction sous forme de chaleur. En hiver, le processus s'inverse : pour conserver la chaleur à l'intérieur, les peintures sont appliquées sur les murs intérieurs.