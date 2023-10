Une peinture de Van Gogh s’envole à 1,5 million d’euros à Gand

Un petit tableau de la main du peintre néerlandais Vincent Van Gogh a été adjugé à 1,5 million d’euros lors d’une vente aux enchères dimanche à Gand, a indiqué la maison de vente de Flandre occidentale New-Art.

Une œuvre de l’artiste français Edgar Degas, estimée entre trois et cinq millions d’euros, devait aussi passer sous le marteau mais n’a pas trouvé acquéreur.

Celui ou celle qui s’est laissée séduire par l’huile sur papier de Van Gogh, de 18 centimètres sur 23,5 et intitulée "Val avond in de Kempen" (1885) a, de son côté, préféré rester anonyme, tout comme la personne qui s’en séparait. L’œuvre de Degas mis en vente était un nu intitulé "Femme au foulard bleu" et mêlant différentes techniques : le pastel, la tempera, la gouache et le fusain sur papier.