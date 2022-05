Une peine de travail et une amende pour avoir harcelé une employée de la ville de Tubize et un fonctionnaire wallon

Un promoteur immobilier domicilié à Braine-l’Alleud a récemment été condamné par le tribunal correctionnel du Brabant wallon pour des faits de harcèlement. Mécontent du traitement réservé à l’une de ses affaires, il s’en était pris de façon répétée à une employée du service de l’urbanisme de la ville de Tubize et à un fonctionnaire wallon travaillant pour le département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.

Le tribunal a estimé qu’en proférant de tels propos dénigrants et déplacés, de telles injures et menaces, le prévenu ne pouvait avoir d’autres intentions que d’importuner ses correspondants et de leur faire peur. Le jugement évoque même un comportement dérangeant et quérulent. Au dictionnaire, la quérulence se définit comme "une tendance pathologique à rechercher les querelles et à revendiquer, d’une manière hors de proportion avec la cause, la réparation d’un préjudice subi, réel ou imaginaire".