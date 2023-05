Une pause dans les normes environnementales ? "Il faut accélérer le mouvement", selon Jean-Marc Nollet (Ecolo)

Par rapport à l’idée de "faire une pause" sur la mise en œuvre des normes gouvernementales, Jean-Marc Nollet réagit : "Au plus on attend, au plus cela coûtera et au plus cela sera difficile d’atteindre des objectifs qui sont nécessaires. Il faut être dans la logique de ce qui est fait aux Etats-Unis : faire un investissement massif".

Jean-Marc Nollet se dit confiant en l’adhésion de la population aux programmes en faveur de l’environnement. Selon lui, les inondations de l’été 2021, avec "le coût humain (39 décès) et le coût financier (deux milliards d’euros que la Wallonie a dû débloquer pour venir en aide aux populations concernées) ont été un moment de basculement. Cela ne veut pas dire que tout le monde est convaincu, mais cela veut dire que les politiques ont la responsabilité de ne pas appuyer sur pause face à ces enjeux, mais d’accélérer le mouvement. Au plus vite on va, au moins cela coûtera et au moins de dégâts il y aura", conclut-il.