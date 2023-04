Une patate parfaite pour nos frites ? La Sarpira, conçue et sélectionnée entre Gembloux et Libramont, pourrait être la Bintje du futur

"La plupart des variétés cultivées actuellement en Belgique sont sensibles, voire très sensibles à la maladie, et particulièrement au mildiou", ajoute Alice Soete, chercheuse au CRA-W, le centre de recherche agronomique de Wallonie. Elle et son équipe se sont donc investies dans un programme de sélection, dans le but d’améliorer la résistance au mildiou des variétés de pomme de terre. Il a fallu près de dix années de sélection pour donner naissance à la Sarpira, une pomme de terre à la chair tendre et à la peau rouge, et donc résistante. Dans les installations de Libramont et de Gembloux du CRA-W, les chercheurs ont d’abord croisé les variétés de pommes de terre en pollinisant les fleurs, puis en semant les graines et en plantant ensuite les tubercules dans des champs d’essai.

Ça ne sert à rien d’avoir une pomme de terre qui résiste aux maladies si personne n’a envie de la consommer

Au fur et à mesure, ils ont éliminé les variétés qui ne correspondaient pas à leurs critères. "C’est vraiment essayer de trouver l’individu qui va réunir toutes les qualités recherchées : la résistance au mildiou, évidemment, mais aussi le rendement, la résistance à d’autres maladies, la conservation et ses qualités à être transformée ou cuisinée", décrit la sélectionneuse. Les pommes de terre ont ainsi été cultivées dans différents types de terrain, sous diverses conditions climatiques. Elles ont aussi, en bout de chaîne, été goûtées et testées par un panel de professionnels. "Ça ne sert à rien d’avoir une pomme de terre qui résiste aux maladies si personne n’a envie de la consommer", commente-t-elle.