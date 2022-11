Une pastille vaisselle n’est pas un bonbon

En 2021, plus de 5000 enfants ont été victimes d’accidents domestiques à cause des produits ménagers.

Ces produits toxiques utilisés pour entretenir la maison sentent bon et sont colorés. Pour les enfants, faire la différence entre ces produits toxiques et les produits qu’ils peuvent boire et manger n’est pas forcément évident.

Voilà pourquoi le Service Public Fédéral de la Santé propose des kits pédagogiques pour apprendre à lire les étiquettes et repérer les dangers. Ces kits sont disponibles au Centre antipoison.

En cas d’urgence, le Centre antipoison est disponible 24h sur 24, 7 j sur 7.