Une passerelle à la mémoire de Guido Vanderhulst

Ce jeudi s’est tenu l’inauguration d’une passerelle en hommage à Guido Vanderhulst, un fervent défenseur du patrimoine industriel et social bruxellois. Sociologue de formation, Guido a consacré sa vie entière à la défense du Vieux Molenbeek et de ses habitants. "C’était un homme obstiné, passionné et comme tous les gens passionnés, il était passionnant", témoigne un de ses amis Patrick Wouters. Presque 3 ans après son décès, un collectif d’associations a souhaité lui rendre hommage en demandant au gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale de faire inscrire le nom de Guido Vanderhulst dans l’espace public. Dès à présent, la passerelle au-dessus du canal reliant Anderlecht à Molenbeek, au niveau de la rue de Gosselies, portera le nom de ce militant bruxellois.