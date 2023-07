« Une pantalonnade, une fiction, une difficulté insurmontable », les membres du gouvernement fustigent la non-réforme fiscale

Dans les couloirs de l’arène du gouvernement fédéral, les regards se sont voilés de désarroi, les discours éloquents se sont tus face à l’amertume du constat. Le gouvernement en est arrivé ce mardi à soir à la conclusion qu’il ne pourra pas s’accorder pour trouver un accord sur le projet de réforme fiscale. Après plusieurs semaines de discussion, le Premier ministre, Alexander De Croo, a déclaré : "l’accord gouvernemental prévoyait de préparer une réforme fiscale. On avait décidé d’essayer d’aller un pas plus loin et de faire la réforme. Je constate que ce n’était pas possible", déplore le Premier ministre. "Parce que les positions des partis étaient tellement éloignées. C’était uniquement possible avec un impact très lourd sur le budget et ça a toujours été une ligne rouge pour moi".

Alors, les membres du gouvernement réagissent tour à tour face à cet "enterrement de première classe", commentait plus tôt un membre de l’opposition, Marco Van Hees du PTB.

De son côté, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), n’a pas caché sa déception. "Tout le monde n’est pas capable de sortir de ses tranchées et d’avoir le courage de prendre des décisions dans l’intérêt de tous. C’est ce que nous devons acter aujourd’hui", a-t-il réagi.

Une chose est sûre, un constat est partagé : "c’est la faute de l’autre". S’il fallait choisir une saison du célèbre compositeur qui donne son nom à cette coalition, "ce serait sans doute l’été et surtout l’épisode de l’orage", avait justement commenté le journaliste Martin Bilterijs sur les antennes de LaPremière ce mercredi matin. Le MR s’attire en effet les foudres des socialistes et des écologistes.

"La faute du MR !"

"Le MR nous fait vivre une pantalonnade, une mauvaise pièce de théâtre !", le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a lui aussi regretté mardi l’échec des discussions sur la réforme fiscale. Il a pointé du doigt le MR. "C’est une occasion manquée d’améliorer notre système fiscal, en augmentant les salaires bas et moyens, en encourageant les comportements positifs pour la planète, grâce à une plus grande contribution des revenus du capital. Pour faire des accords, il faut être sept dans ce gouvernement. Mais un des partenaires ne voulait pas, malgré les efforts méritoires du ministre des Finances et du Premier ministre. C’est partie remise pour rendre notre fiscalité plus juste !", a-t-il déclaré.

Pierre-Yves Dermagne (PS) parle de propositions "hors cadre"

"Ce constat d’échec n’est pas une surprise depuis la prise de position du MR lundi à l’issue de son bureau de parti", a commenté ce mardi soir le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne, tout en saluant le travail réalisé par le Premier ministre et le ministre des Finances. "Il y avait six partis autour de la table dans une logique de trouver un compromis… Et un parti n’était pas dans cette logique."

Selon le socialiste, les exigences posées par les libéraux francophones sortaient du cadre de l’accord de gouvernement. A ses yeux, il s’agissait de procéder à un "tax shift" (glissement de la fiscalité) et non à un "tax cut" (diminution de la fiscalité), comme le réclamait le MR. Ce glissement devait s’opérer de la fiscalité sur le travail vers, principalement le capital et la richesse et aussi la consommation. "Mais le MR a remis en cause cette logique, évoquant notamment des économies sur les allocations de chômage (durcissement, exclusions, limitation)", relève Pierre-Yves Dermagne, jugeant ces propositions "hors cadre".

Petra de Sutter parle de "fiction"

La vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen) a également attribué au MR la responsabilité de l’échec du gouvernement fédéral d’aboutir à une réforme fiscale. "Ce que voulait le MR, c’était un exercice non financé qui aurait aggravé le déficit budgétaire, avec peut-être des effets de récupération plus tard par le biais de mesures sur le marché du travail. C’est de la fiction", a-t-elle déclaré mercredi sur la VRT.

"La gauche fautive", selon David Clarinval (MR)

"La faute à la gauche", fustige David Clarinval, Vice Premier ministre MR en charge des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l’agriculture. "Ça n’était pas une surprise, je le dis depuis longtemps. Sur la table, il restait encore beaucoup trop de taxes, des taxes sur la hausse de la TVA, des hausses d’accises mais aussi des mesures qui impactaient la construction et le secteur du tourisme. Ces hausses de taxes n’étaient pas acceptables pour le MR".

Parallèlement selon le ministre MR, les discussions aboutissaient sur "trop peu de mesures pour mettre les chômeurs au travail" et sur "pas assez de mesures en matière de réforme de l’emploi", se défend David Clarinval avant de déplorer un manque de concessions de la part de la "gauche" : "la gauche évidemment fautive, parce qu’elle ne veut pas faire de pas vers le MR. Elle considère qu’il ne faut faire que des taxes et qu’il n’est pas nécessaire de réformer l’emploi dans ce pays. C’est quand même le monde à l’envers, il n’y a pas quand même que des taxes pour financer l’état. On peut aussi faire des diminutions de dépenses. On peut aussi mettre des chômeurs au travail. Nous avions une vraie difficulté qui n’était pas surmontable", conclut le ministre des PME interrogé par la RTBF ce mercredi matin.

"Grave échec, manque de priorités, nombrilisme", l’opposition se délecte de la déroute

"Apparemment, il est plus facile pour le gouvernement d’augmenter les accises sur la facture d’énergie ou de bloquer des salaires que de conclure une réforme fiscale et taxer les plus riches et les multinationales. On voit où sont les priorités…", tweet Raoul Hedebouw (PTB) ce mercredi.

De son côté, Catherine Fonck (Les Engagés) parie "qu’aux élections de 2024 tous les partis de la Vivaldi vont vous promettre une réforme fiscale pour diminuer les impôts sur le travail et les pensions. Le truc qu’ils vous ont déjà promis 10x. Et qu’ils viennent d’enterrer ce soir. Trop obnubilés par leurs nombrils".

François De Smet (DéFi) n’y va quant à lui pas avec le dos de la cuillère. Sur son compte Twitter, il décrit cet échec comme le plus grave de la législature. "Le naufrage de cette réforme fiscale est sans conteste le plus grave échec de la Vivaldi, et il n’est dû qu’à l’incapacité de ses présidents de parti à voir au-delà de la prochaine élection et à raisonner autrement qu’en termes de trophées", a-t-il déclaré sur Twitter.