Une panne informatique perturbe le CHR de la Citadelle à Liège

La panne vient du prestataire de services. L’hôpital n’a plus de système informatique, il lui est impossible de consulter les dossiers des patients. Pour éviter tout risque et garantir la sécurité de ces derniers, les autorités médicales ont préféré fermer les urgences, reporter les consultations et les opérations prévues aujourd’hui. Pour l’heure, il est difficile d’estimer le nombre de reports liés à cette panne.

L’hôpital précise ce soir que la situation se normalise, les urgences ont déjà pu redémarrer dans le courant de l’après-midi. Malgré tout, le plan d’urgence hospitalier est toujours actif.