Une page se tourne : Primoz Roglic quitte Jumbo-Visma pour rejoindre BORA-Hansgrohe

L’équipe BORA-Hansgrohe a officiellement annoncé l’arrivée de Primoz Roglic pour l’année prochaine. Le Slovène quitte donc la Jumbo-Visma après huit saisons.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Primoz Roglic quitte officiellement Jumbo-Visma où il était depuis 2016 pour rejoindre l’équipe allemande de BORA-Hansgrohe. Sous contrat jusqu’en 2024 avec la formation néerlandaise, le Slovène avait annoncé il y a quelques jours qu’il allait partir à l’issue de cette saison.

En quittant Jumbo-Visma, Roglic espère sans doute pouvoir remporter la dernière grande course qui lui manque : le Tour de France. Au-delà des rumeurs évoquant une fusion avec Soudal Quick-Step, le Slovène est barré par la concurrence de Jonas Vingegaard, double tenant du titre, qui devrait rester le leader sur la Grande Boucle malgré le succès de Roglic sur le dernier Giro et ses trois Vuelta remportées. Ajoutez à cela 19 victoires d’étapes dans les Grands Tours, deux Tirreno-Adriatico, deux Paris-Nice ou encore un Liège-Bastogne-Liège et vous obtenez un palmarès absolument monstrueux.

Chez BORA-Hansgrohe, Roglic aura certainement le loisir de jouer sa carte personnelle mais l’équipe devra aussi se pencher sur le cas de leurs autres coureurs susceptibles de viser le classement général : Jai Hindley, vainqueur du Giro 2022, Aleksandr Vlasov, trois fois dans le top 10 d’un Grand Tour, et Cian Uijtdebroeks, huitième de la dernière Vuelta, qui avait expliqué qu’il ne participerait sans doute pas au Tour de France dès l’année prochaine.

"J'attends cette étape avec impatience, même si pour moi un changement d'équipe est un peu comme un nouveau territoire. Le facteur décisif a été que l'équipe est vraiment motivé à travailler avec moi et que nous partageons les mêmes idées", a expliqué Roglic dans le communiqué de l'équipe.