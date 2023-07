Une page se tourne à La Gantoise : Sam Baro succède au duo Ivan De Witte – Michel Louwagie à la tête du club

L’entrepreneur flamand Sam Baro est le nouveau propriétaire de La Gantoise. Le club gantois a annoncé jeudi que l’accord d’intention de reprise avait été ratifié durant une assemblée générale extraordinaire.

"Grâce à son investissement, Sam Baro détient 95% des actions du club. Les accords et valeurs ont été respectés lors de la reprise notamment l’engagement envers la ville et les supporters et le soutien à la KAA Gent Foundation", a écrit le club dans son communiqué.

En ratifiant l’accord d’intention, le club a validé la dernière étape pour la reprise, l’Autorité belge de la concurrence (ABC) et la Commission des licences de l’Union belge de football (URBSFA) ayant déjà approuvé la reprise par Sam Baro.