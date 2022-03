"Une page importante qui se tourne": fin du CST, masques, voyages, télétravail, avenir, les mesures du Codeco en 5 points

Prendre soin des autres

"Nous avons traversé des monts et des marées. On a payé un lourd tribut humain: 30.000 sont mortes à cause de ce terrible virus qui laissera une trace très difficiles à gérer chez certaines familles," poursuit le premier ministre avant de tirer des conclusions de cette crise du coronavirus: "Si nous prenons soin les uns des autres, nous sommes capables de passer les obstacles les plus difficiles."

Le baromètre reste encore d'application

Quand à l'utilisation du baromètre, Alexander De Croo explique: "Nous sommes aujourd'hui dans le système du baromètre, en code jaune. C'est la phase où il y a peu de mesures qui sont encore d'application. Le prochain Codeco aura lieu sûrement le 25 mars, nous déciderons à ce moment-là si nous supprimons ce baromètre ou non. C'était un instrument très utile qui nous a permis de ne pas réagir de manière trop abrupte comme c'était le cas dans nos pays voisin."