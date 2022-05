Une page définitivement tournée à Wavre : l’ancien athénée Folon devient Val Véna

Le projet immobilier du Val Véna a pour particularité d’offrir des logements accessibles aux jeunes candidats propriétaires, dans une province où la pression immobilière est toujours plus forte, histoire de ne pas voir les 20-40 ans investir dans d’autres provinces. "La demande est évidente. Si on veut que le Brabant wallon ne devienne pas une province de vieux riches et reste dynamique, il faut absolument ancrer cette tranche d’âge qui est en train de disparaître progressivement car les prix sont trop élevés", insiste Jacques Otlet, le président de l’APIBW, l’agence de promotion immobilière du Brabant wallon. En étant propriétaire du terrain, l’agence est parvenue, via un partenariat public privé, à proposer des réductions de 15 à 30% sur des appartements vendus en moyenne 250.000 euros. Pour obtenir ces réductions, il fallait remplir certains critères en termes d’âge, de revenus, de domiciliation sur le territoire de la province. "Si je prends la catégorie la plus aidée, les plus jeunes qui ont droit à une réduction de 30%, cela fait 70-80.000 euros de réduction, ce qui est énorme", note encore le président de l’APIBW.