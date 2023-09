Une ovation pour "L’impresario de Smyrne" de Laurent Pelly, à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve

Une ovation pour la première mondiale hier mardi, de "L’Impresario de Smyrne" de Carlo Goldoni, mis en scène par Laurent Pelly, à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Une comédie émaillée des chants lyriques des sopranos Nathalie Dessay et Julie Mossay et du ténor Raphael Bremard. Des dialogues qui tourbillonnent dans la gestuelle et les costumes des comédiens, en mouvement permanent. Le verbe est drôle, généreux et facétieux, c’est un régal. Et tout cette bonne humeur se construit à travers le drame du statut de l’artiste.

Rencontre avec Laurent Pelly le metteur en scène…

"L’Impresario de Smyrne" à l’Aula Magna à LLN jusqu’au 23 septembre. Avant une tournée : Antibes, Versailles, Liège, Bruxelles, Paris et Caen. Une création collective, avec le Théâtre Jean Vilar.