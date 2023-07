Une ourse devant la justice italienne après avoir tué un jeune homme

Une ourse devant la justice italienne... Son nom : JJ4. Elle a attaqué et tué le 5 avril Andrea Papi. Le jeune homme de 26 ans faisait son jogging sur un sentier de montagne dans la province autonome du Trentin, dans le nord de l'Italie, lorsqu'il a croisé le chemin de cette ourse et ses trois oursons. Quelques jours après le crime, l'ourse était capturée par des gardes-forestiers. L'ordre de l'abattre émis par le gouverneur de la province avait été suspendu par un tribunal et l'animal avait donc été placé dans un refuge.

Quel est l'avenir de cet animal criminel ? JJ4 doit-elle mourir ? Rester dans une cage ? Ou être transférée dans un sanctuaire pour les ours en Roumanie ? Ce sont ces questions que le conseil d'Etat devaient trancher.