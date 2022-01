Une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne démantelée à l’aéroport de Bierset

Dans ce dossier, il est également question de corruption. Le procureur du roi évoque en effet " des complicités internes au sein d’une société logistique de l’aéroport ". Grâce à ces complicités, l’organisation " pouvait récupérer directement après atterrissage des avions leurs cargaisons de cocaïne dissimulées dans divers produits dont des livraisons de fleurs ", selon le parquet.

Une opération policière en plusieurs étapes

Les individus soupçonnés d’être à la tête du trafic via l’aéroport liégeois, certains déjà bien connus de la justice, ont été interpellés au matin du réveillon Noël. Cette intervention a mené à la saisie de 80 kg de cocaïne, 119.000€ en cash, cinq véhicules, dont une voiture volée, une arme de poing ainsi que des objets de luxe et un grand nombre de GSM. Les six principaux suspects de cette organisation ont alors été arrêtés.